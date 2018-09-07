У Тернополі стартують всеукраїнські велоперегони

07/09/2018 Розмір тексту:

Упродовж трьох днів у Тернополі змагатимуться велосипедисти з різних регіонів України. Стартують змагання 7-го вересня о 10.00 на Чернівецькому шосе груповою гонкою.

Як повідомила співорганізатор змагань Галина Федорович, для участі у чемпіонаті зареєструвалося 150 спортсменів. Вони змагатимуться у груповій та індивідуальній гонках.

«Це відкритий осінній Чемпіонат України пам’яті Володимира Філіпенка. Володимир Філіпенко – український велосипедист, майстер спорту, тренер, суддя змагань міжнародної категорії. Він загинув у 1994 році. Відтоді в Тернополі почали проводити змагання його імені. Цьогорічні змагання триватимуть протягом трьох днів: з сьомого по дев’яте вересня. Старт – 7-го вересня о 10.00 на Чернівецькому шосе. Перший етап змагань розпочнеться груповою гонкою. Далі відбудеться ряд гонок: групові та індивідуальні, юнаки, дівчата за різними віковими категоріями. Загалом створено 24 команди. Усі учасники попередньо реєструвалися, уже реєстрація закрита».

У неділю, 9 вересня, велосипедисти змагатимуться у Тернополі. Відтак з 10 години до 13.30 в місті буде перекрито рух транспортних засобів. «У зв’язку із проведенням Чемпіонату України та всеукраїнських велоперегонів у місті патрульні частково обмежать рух. Маршрут велосипедистів розпочнеться від готелю «Тернопіль» далі пролягатиме через Майдан Волі та вулиці Листопадова – Грушевського – Замкова. Фінішуватимуть учасники біля готелю «Тернопіль». Змагання розпочнуться з 10:30 і триватимуть до 13:30 години, тож звертаємося до усіх водіїв заздалегідь планувати свій маршрут, оминаючи цей відрізок дороги в зазначений час», – повідомляє Патрульна поліція Тернопільщини.

Нагадаємо, Всеукраїнські змагання імені Володимира Філіпенка проводять в обласному центрі від 1995 року.

Софія Романська