У Тернополі стартував конкурс на кращу заміну літаку на Східному

13/02/2017 Розмір тексту:

Конкурс на кращу ескіз-ідею архітектурно-монументальної композиції при вході в парк «Національного відродження» стартував у Тернополі. Триватиме він два місяці – до 12 квітня 2017 року. Фахівці та авторські колективи можуть подавати свої проекти в управління культури і мистецтв міської ради, що на бульварі Тараса Шевченка, 1.

Програму та умови відкритого конкурсу затвердили під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. У документі зазначено, що учасники конкурсу мають розробити ескіз-ідею архітектурно-монументальної композиції при вході в парк «Національного відродження» від проспекту Степана Бандери, де зараз стоїть пам’ятний знак «Літак Міг-17». Композиція має прикрасити парадний вхід у парк, також необхідно врахувати соціальну значимість об’єкту і його функціональність, існуючу містобудівну ситуацію та розробити відповідний благоустрій території. За умовами конкурсу об’єкт має бути споруджений з довговічних матеріалів.

До складу журі відкритого конкурсу увійшло 14 спеціалістів, в тому числі архітектори, художники, мистецтвознавці, дизайнери, проектанти, а головою журі є Сергій Надал. Перед прийняттям остаточного рішення журі буде враховувати результати опитування громадської думки щодо представлених ескізних проектів.

За результатами конкурсу буде відібрано три кращі пропозиції. Автори-переможці отримають грошові винагороди: перше місце – сім тисяч гривень, друге – 5 тисяч і третє – три тисячі. Окрім цього, встановлена ще заохочувальна премія у розмірі 5 тисяч гривень. Якщо голоси розподіляться порівну між деякими проектами, то право вирішального голосу залишається за головою журі. Переможець конкурсу отримає переважне право на подальшу реалізацію проекту.

Ольга Трач