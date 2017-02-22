У Тернополі стартував флешмоб “Читай українською!”

22/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі стартував флешмоб «Читай українською! Рекомендую!». Його запровадили у Міжнародний день рідної мови. Мета – популяризувати серед молоді і старшого покоління читання українською мовою.

Кожен учасник флешмобу має опублікувати у соціальній мережі Фейсбук фотографію з книгою та передати естафету трьом друзям. Єдина умова – книжка має бути обов’язково українською мовою. Таким чином популяризуватимуть державну мову і читання.

«Ми вирішили започаткувати цей флешмоб саме у Міжнародний день рідної мови. Як на мене, завдання флешмобу дуже важливі. Перше – ми популяризуємо читання, особливо серед молодого покоління, яке зараз так рідко тримає у руках книжку. І друге – піднімаємо престиж української мови. Хочемо довести, що українська мова – це модно і сучасно. Закликаємо жителів Тернопільщини приєднуватися», – каже ініціатор проекту Ігор Новолинський.

Ініціатори проекту сподіваються, що до цього флешмобу долучаться також представники з інших регіонів України.