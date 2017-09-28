У Тернополі стартував бібліотечний фестиваль

28/09/2017 Розмір тексту:

Сьогодні на Театральному майдані Тернополя урочисто відкрили VII-ий Бібліофест. Триватиме фестиваль до 29-го вересня. Для жителів обласного центру працівники місцевих бібліотек підготували багато цікавого.

Стартував Бібліофест з дефіле книжкових красунь. Дівчата у вишуканих вбраннях представляли кожну з бібліотек міста. Взяли участь в урочистому відкритті фестивалю і наймолодші читачі тернопільських книгозбірень.

«Наш фестиваль «Бібліотечний тренд файного міста стартував. Ми раді вітати всіх його учасників. Сподіваємося, що тернопоялни в рамках фестивалю знайдуть для себе багато цікавого. Оскільки програма досить насичена і цікава», – каже директор Тернопільської бібліотечної системи Світлана Козелко.

До слова, Тернопільський бібліотечний фестиваль залишається єдиним в Україні. Його проводять традиційно після Львівського книжкового форуму. Бібліофест збирає новинки літератури для дітей, юнацтва та дорослих читачів. Жителів Тернополя запрошуються приєднуватися до фестивалю.

Софія Романська