У Тернополі стартував бібліотечний фестиваль
Сьогодні на Театральному майдані Тернополя урочисто відкрили VII-ий Бібліофест. Триватиме фестиваль до 29-го вересня. Для жителів обласного центру працівники місцевих бібліотек підготували багато цікавого.
Стартував Бібліофест з дефіле книжкових красунь. Дівчата у вишуканих вбраннях представляли кожну з бібліотек міста. Взяли участь в урочистому відкритті фестивалю і наймолодші читачі тернопільських книгозбірень.
«Наш фестиваль «Бібліотечний тренд файного міста стартував. Ми раді вітати всіх його учасників. Сподіваємося, що тернопоялни в рамках фестивалю знайдуть для себе багато цікавого. Оскільки програма досить насичена і цікава», – каже директор Тернопільської бібліотечної системи Світлана Козелко.
До слова, Тернопільський бібліотечний фестиваль залишається єдиним в Україні. Його проводять традиційно після Львівського книжкового форуму. Бібліофест збирає новинки літератури для дітей, юнацтва та дорослих читачів. Жителів Тернополя запрошуються приєднуватися до фестивалю.
Софія Романська
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