У Тернополі стартує Вікімарафон

27/05/2017 Розмір тексту:

Вікімарафон стартує в обласному центрі. Флешмоб триватиме з 28 до 30 травня. Організатори закликають користувачів Інтернету долучитися поповнення української Вікіпедії.

Цього року флешмоб приурочили 13-річчю української Вікіпедії. Вперше така акція відбулась у 2014 році. До речі, ідею доповнення Вікіпедії новими статтями запропонував тернополянин, Герой Небесної Сотні Ігор Костенко.

«Насправді це дуже важливий флешмоб. Таким способом Вікепедія може поповнитися дуже важливою інформацією, носіями якої є тернополяни. Проте спочатку необхідно знати правила користування цим ресурсом. Ті люди, які ще не знають правил користування електронною енциклопедією, можуть відвідати віківишколи. Ще одна важлива деталь – найкращим вікіпедистом є уродженець Тернополя, Мар’ян Довганик. І до слова, в нашому регіоні дуже багато активних, ініціативних користувачів. До цієї ініціативи ми закликаємо людей різних вікових категорій», – розповідає вікіпедист Роман Мацелюх.

Найбільш активним учасникам вікімарафону обіцяють подарунки.

Софія Романська