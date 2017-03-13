У Тернополі співали файні пісні для Ісуса

13/03/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області завершився другий етап обласного конкурсу «Файна пісня для Ісуса». Кваліфіковане журі відібрало кращих вокалістів для участі у третьому турі, який відбудеться першого квітня.

Другий етап конкурсу «Файна пісня для Ісуса» передбачав виконання пісень патріотичної тематики. Брало участь тридцять п’ять талановитих виконавців, з них відібрали двадцять двох учасників для третього етапу, який присвячений пасхальній тематиці.

«Під час другого етапу для представників журі було трохи складніше, бо доводилося обирати між сильними учасниками, а під час наступного етапу буде ще складніше, оскільки залишаються найбільш талановиті і професійні солісти і гурти. Відтак наше журі муть бути вибагливим до виконання. Під час третього етапу конкурсу ми оберемо десятьох учасників, які представлятимуть Тернопільську область на Всеукраїнському рівні», – каже організатор обласного конкурсу «Файна пісня для Ісуса» Лідія Волощук.

Представники журі очікують від виконавців професіоналізму, впевненості і сценічної подачі. «Хочеться, щоб спів був на високому рівні. Якщо йде мова про пісні для Бога, то виконавці не мають права на фальш. А також ми радимо всім попрацювати над сценічністю. Адже на сцені свої закони і виконавець має їх дотримуватися», – додає начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик.

Нагадаємо, фестиваль сучасної християнської пісні відбувається з нагоди 500-річчя Реформації. Аналогічні конкурси тривають в усіх регіонах України. На Всеукраїнському рівні змагатимуться найбільш сильні учасники.