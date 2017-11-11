У Тернополі спіймали злодія, який крав у супермаркетах ікру до новорічних свят

11/11/2017 Розмір тексту:

Поліцейські Тернопільського відділу поліції впіймали місцевого мешканця, причетного до серії крадіжок з супермаркетів.

Парубок 1995 року вирішив незаконно підзаробити перед Новим Роком. Зловмисник обікрав три крамниці. Виносив один і той самий продукт – лососеву зернисту ікру. Мета у крадія була одна – продати популярний перед новорічними святами продукт, а виручені кошти витратити на власні потреби.

З одної крамниці підозрюваний виніс сім банок на суму понад 1600 гривень, з іншої ще більше. Загальну суму завданих збитків потерпілі оцінили в 5000 гривень.

Не зупиняли крадія і камери відеоспостереження, які зафіксовували протиправні дії тернополянина.

Зловмисник у скоєному зізнався. Йому правоохоронці інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.