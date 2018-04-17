У Тернополі спіймали злодія, який крав хрести з могил
17/04/2018 0
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Працівники Тернопільського відділу поліції встановити особу підозрюваного, який протягом тривалого часу обкрадав могили на Микулинецькому кладовищі.
У зловмисника вилучили чималу кількість крадених дороговартісних металевих прикрас та могильний барельєф, повідомляють у поліції.
Поліцейські також звертаються до мешканців краю, які потерпіли від подібних злочинів або ж впізнали власне майно: телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70, 097-352-33-17, 097-110-99-32 або на лінію 102.
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