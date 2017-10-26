У Тернополі спіймали злодія, який крав акумулятори з “Жигулів”

26/10/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який викрадав акумуляторні батареї з автомобілів тернополян. Зараз вже доведено його причетність до двох фактів, але є причини підозрювати, що таких може бути набагато більше. Відтак слідство у справі ще триває.

У Тернопільському відділі поліції розповіли, що у вересні до них звернулося двоє жителів масиву «Дружба» із заявами про те, що з їхніх автомобілів поцупили акумулятори. Потерпілі власники «Жигулів» розповіли, що автівки були припарковані в дворах багатоповерхівок і не обладнані сигналізацією, це й дозволило злодієві непомітно залізти під капот. Спосіб скоєння крадіжок, а також те, що сталися вони впродовж однієї ночі, підказали, що це справа одних рук. Зрештою, завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам, вийшли на слід зловмисника – 32-річного тернополянина, який лише минулого року був звільнений з місць позбавлення волі.

Поліцейські з’ясували, що невдовзі після скоєнні крадіжок, тернополянинпродав акумулятори. Їх вдалося вилучити.

Підозрюваному інкримінують злочин передбачений частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Завершення слідства та рішення суду він чекатиме під цілодобовим арештом, повідомляють у поліції.