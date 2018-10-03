У Тернополі спіймали злодія-рецидивіста

03/10/2018 0
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Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу жителю обласного центру. Як вдалося встановити поліцейським краянин протягом останнього часу вже встиг вчинити декілька злочинів в обласному центрі.

Місцем скоєння злочину обирав крамниці однієї мережі. Виносив різноманітні товари, які можна було легко сховати під верхній одяг.

Правоохоронцям вдалося довести причетність чоловіка до двох правопорушень. До слова, зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Однак на шлях виправлення він так і не став, а продовжив криміналити.

Наразі поліцейські перевіряють причетність крадія до скоєння аналогічних злочинів.

Дії підозрюваного кваліфікували за статтею 185 Кримінального кодексу України, повідомили у поліції.

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