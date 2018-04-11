У Тернополі спіймали злодія-гурмана

11/04/2018 Розмір тексту:

Кримінальне правопорушення задокументували тернопільські працівники поліції проти 38-річного мешканця обласного центру. Зловмисник викрав з полиці супермаркету декілька банок лососевої ікри.

До поліцейських звернувся працівник крамниці та розповів про крадіжку. Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника, тож поліцейські розшукали крадія.

Недешевий продукт злодій порозпихав по кишенях та виніс з магазину. Крадене продав. Тернополянин не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Чоловік в минулому судимий за аналогічні злочини, а протиправне коїть через згубну пристрасть до наркотиків. Саме на них і витрачає зароблені криміналом гроші.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції. Слідчі дії тривають, а злодій невдовзі постане перед судом.