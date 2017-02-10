У Тернополі спіймали злодіїв з автомобільним дзеркалом

10/02/2017 0
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Патрульні виявили чоловіків, які, ймовірно, причетні до крадіжки з автомобіля.

Двох підозрілих громадян патрульні поліцейські помітили близько 1-ї години ночі, 10 лютого, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

Інспектори зупинили їх, щоб перевірити особу. Хлопці помітно нервували. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіків викрутки, автомобільне бокове дзеркало, ключі та реле.

Поліцейські доставили осіб до відділку поліції. Там вони зізналися, що всі наявні речі викрали з автомобіля ВАЗ, який припаркований у дворах будинку на вулиці Тарнавського.

Окрім того, один із затриманих розповів, що причетний до викрадення 2 акумуляторів, яке здійснив 4 грудня.

Обох чоловіків 27 та 22 років переділи слідчо-оперативній групі для з’ясування обставин події.

 

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