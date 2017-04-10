У Тернополі спіймали злодіїв, які пограбували майже півсотні автомобілів

10/04/2017 Розмір тексту:

Двох злодіїв, які викрадали цінні речі з автомобілів затримали правоохоронці 10 квітня зранку. За ними спостерігали вже певний період часу і тепер затримали. Це двоє тернопільських чоловіків. У поліції підозрюють, що вони причетні щонайменше до 40 крадіжок з автомобілів.

– 10 квітня зранку була затримана група наркотично залежних осіб, які здійснювали крадіжки з транспортних засобів, – розповів Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. – Викрадали акамулятори, відеореєстратори та інші цінні речі. Прогнозуємо, що вони причетні мінімум до 40 крадіжок на території Тернополя, Тернопільського і Збаразького районів. Зараз проводимо одночасно чотири обшуки на декількох об’єктах, в тому числі в тих точках, де злодії збували викрадене. Ми вже декілька днів спостерігали за ними, фіксували декілька випадків крадіжок, готувалися до їх затримання, отримували дозволи на проведення обшуків у місцях збуту. Це двоє місцевих, один наркотично залежний, працював таксистом. Зараз будемо вивчати також, як він проходив медичний огляд. Це особа із шаленим минулим: неодноразово судимий і наркотично залежний роками.

За три місяці цього року було скоєно 1013 крадіжок, що на 15 менше, ніж за такий же період 2016 року. Найбільше із них – це крадіжки транспортних засобів – 118. Порівняно з минулим роком їх кількість зросла на 45%. Зважаючи на ріст цієї категорії крадіжок Олександр Богомол радить власникам автомобілів не возити у них і не залишати у салоні будь-які цінні речі навіть на п’ять хвилин, виходячи до магазину, тим більше не залишати нічого на ніч.

Ольга Трач

Фото автора