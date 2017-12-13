У Тернополі спіймали злодіїв, які несли на спині огорожу. ФОТО

13/12/2017 Розмір тексту:

Трьох чоловіків, які несли на спині металеву огорожу, патрульні помітили на вулиці Грушевського о 6.30 годині ранку, 13 грудня.

Інспектори зупинилися, щоб перевірити їх особи, однак вони кинули металевий пліт на землю і почали втікати. Патрульні кинулися їм навздогін. Неподалік парку Шевченка, інспектори наздогнали та затримали їх. Чоловіки пояснили, що огорожу хотіли здати на металобрухт. Також при поверхневій перевірці патрульні помітили у сумці металеві решітки для водовідведення, однак їх походження громадяни пояснити не змогли.