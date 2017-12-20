У Тернополі спіймали злочинця, який пограбував жінку

20/12/2017 Розмір тексту:

За гарячими слідами працівники карного розшуку Тернопільського відділу поліції розшукали та затримали грабіжника. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, до них із заявою звернулася тернополянка, 1944 року народження.

Жінка повідомила, що 19 грудня близько першої години вона розмовляла по мобільному телефону на загальному коридорі п’ятого поверху. В якийсь момент до неї підбіг невідомий, вдарив, вирвав з рук засіб зв’язку марки “ХУАВЕЙ U22″ вартість 3500 гривень та втік.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Потерпіла змогла описати нападника і правоохоронці за деякий час затримали його відповідно до статті 208 КПК. Грабіжником виявився тридцятичотирьохлітній раніше судимий за грабіж та крадіжку житель обласного центру. Підозрюваний у скоєному зізнався, телефон він реалізувати не встиг.

Зараз правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до схожих злочинів. Вирішується питання про оголошення йому підозри за статтею 186 частина 2 ККУ – грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб та обрання міри запобіжного засобу, повідомляють у поліції.