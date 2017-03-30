У Тернополі спіймали злочинця, який лежав на лавці
30/03/2017 0
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Патрулюючи на вулиці Медовій, інспектори виявили чоловіка, який лежав на лавці, 29 березня, близько 3-ї години ночі.
Вони підійшли до нього, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що це 26-річний тернополянин, який перебуває в активному розшуку за крадіжку.
Громадянина патрульні доправили до відділку поліції та передали слідчому, повідомили в управлінні патрульної поліції.
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