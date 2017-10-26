У Тернополі спіймали водія із “сильно звуженими зіницями”

26/10/2017 Розмір тексту:

26 жовтня, близько 2-ї години ночі, патрульні помітили Audi A6, який порушив ПДР на вулиці C. Будного.

При перевірці документів у 33-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції. У нього були сильно звужені зіниці та поведінка, яка зовсім не відповідала обстановці. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.