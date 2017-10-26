У Тернополі спіймали водія із “сильно звуженими зіницями”

26/10/2017 0
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26 жовтня, близько 2-ї години ночі, патрульні помітили Audi A6, який порушив ПДР на вулиці C. Будного.

При перевірці документів у 33-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції. У нього були сильно звужені зіниці та поведінка, яка зовсім не відповідала обстановці. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.

На водія складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) та вилучено посвідчення водія.

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