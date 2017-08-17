У Тернополі спіймали “внука злодія в законі”

15/08/2017 Розмір тексту:

Він називає себе внуком злодія в законі, каже, його родина жила з того, що крали, та суворі грузинські закони змусили його змінити географію злочинної діяльності. Проте ненадовго. Після першої злодійської вилазки в Тернополі 29-річного абхазця взяли на гарячому.

Випадок біля торгово-розважального центру Подоляни, коли з незачиненого автомобіля місцевого бізнесмена зникла барсетка з грошима – перша спроба гастролера закріпитися у злодійському світі на нерідній землі. Маючи досвід у таких справах, крадій навіть «скинув» здобич, аби згодом повернутися за нею. Та, очевидно, не відав, що й тернопільські поліцейські добре знають, про те, що злочинець повертається на місце злочину.

Вже будучи підозрюваним, гастролер вирішив на досягнутому не зупинятися. Менше ніж через тиждень біля ресторану «Максим» припильнував водія іномарки Ауді. Скориставшись тим, що авто було незачиненим, викрав із салону сумку в якій було п’ять тисяч гривень, особисті документи та банківські картки. Через три дні з припаркованого поблизу овочевого ринку мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер» викрав сім тисяч гривень.

Нині зловмисникові оголошено підозру за вчинення злочину, передбаченого частинами першою та другою статті 185 Кримінального кодексу та обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 32 тисячі гривень із застосуванням електронного засобу контролю без права покидати обласний центр.

На жаль, 29-річний абхазець – не єдиний злодій-гастролер. За оперативними даними, на Тернопільщині, як і загалом по Україні, – ціле нашестя кавказького кримінального світу. Квартирні крадіжки, заволодіння майном з салонів транспортних засобів – саме на цих злочинах спеціалізуються горці.

Оперативники застерігають краян бути уважними та пильними. Якщо ви побачили осіб кавказької національності, почули властивий їм мовний акцент, чи помітили авто з номерами іноземної реєстрації – повідомляйте про це правоохоронців.

Поліцейські застерігають власників транспортних засобів не залишати в автомобілях грошей та інших цінних речей. Як показує статистика, крадіжки з машин найчастіше стаються в людних місцях – поблизу ринків, торговельних закладів, ресторанів, гуртовень – там, куди люди їдуть зі значними сумами грошей.

Тому, шановні водії, виходячи з машини, навіть на хвилину-другу, замикайте дверцята, не залишайте відчиненими вікна та забирайте з собою те, що має цінність.

Джерело: Досьє 102