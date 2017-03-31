У Тернополі спіймали “тилових щурів”

31/03/2017 Розмір тексту:

Троє військових незаконно збували пальне у Тернополі. Їх затримали працівники СБУ разом з військовою прокуратурою. Лише за березень зловмисники реалізували пального на двадцять тисяч гривень.

До такого незаконного заробітку вдавалися бійці 44-ої артилерійської бригади. За останню оборудку вони планували отримати десять тисяч гривень. Саме під час отримання цих коштів їх затримали.

«Було затримано трьох військовослужбовців військової частини, які реалізовували військове майно фізичним особам. Під час затримання було вилучено кошти, які військовослужбовці отримали за це майно. Наразі відомо, що до схеми розкрадання причетні командир відділення військової частини і двоє водіїв. Щодо цього випадку відкрито кримінальне провадження за статтею 410 ч. Кримінального кодексу України. Наразі проводиться службове розслідування у військовій частині, з’ясовуються всі обставини злочину. Після завершення слідчих дій військовослужбовці понесуть покарання. Оскільки ці люди своїм вчинком дискредитують українську армію», – прокоментував заступник військового прокурора Тернопільського гарнізону Західного регіону України Юрій Табака.

Зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.