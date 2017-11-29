У Тернополі спіймали три десятки нелегалів

29/11/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині досягла екватора активна фаза профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант».

Міграційники спільно з провоохоронцями та відділом контррозвідки УСБУ виявляють порушення у сфері міграційного законодавства, повідомляє Досьє 102.

Нагадаємо, що розпочались вони наприкінці жовтня та триватимуть ще вподовж місяця.

– За час проведення заходів складено 71 адмінпротокол за порушення міграційного законодавства та виявлено 28 нелегальних мігрантів, – повідомили у секторі організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС в Тернопільській області. – Щодо 27 порушників прийнято рішення про примусове повернення, тобто впродовж місяця вони зобов’язані виїхати з України. Також виконано одне рішення суду щодо видворення іноземки.

Статистика свідчить, що серед нелегалів на Тернопільщині найбільше колишніх студентів, які вже закінчили або були відраховані з місцевих вищих навчальних закладів.