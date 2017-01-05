У Тернополі спіймали серійну крадійку косметики

05/01/2017 Розмір тексту:

Факт крадіжки з торгового закладу задокументували тернопільські працівники поліції. Про те, що невідомий зловмисник виніс з торгового маркету косметику, поліцейських повідомила працівник закладу.

Камера відеоспостереження зафіксувала злодійку, тож правоохоронці оперативно встановили її особу. Нею виявився 26-річна мешканка обласного центру. Тернополянка не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Зловмисниця вже викрадала з магазину парфуми та та помаду, як стверджувала, для власного користування.

Ще не встигла заслухати вирок суду за минулий злочин, як знову взялася за старе. Цього разу їй вдалося винести з магазину цілий косметичний набір – туш для вій, помаду та палітру тіней. Усе крадене правоохоронці вилучили.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.