У Тернополі спіймали серійного велозлодія

12/10/2017 0
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Чергову крадіжку майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 37-річному мешканцю обласного центру. Чоловік викрав зі сходової клітки багатоповерхівки велосипед. 

Раніше судимий за майнові злочини мешканець Тернополя на шлях виправлення не став, а продовжив свої незаконні заробітки, повідомляють у поліції. Об’єктом злочину обрав двоколісник, який, до слова, крав не вперше.

Безпечний власник залишив велосипед без нагляду та без захисту, а злодій поспішив цим скористатися. Однак продати не встиг, його розшукали працівники поліції.

Правоохоронці наразі перевіряють причетність підозрюваного й до інших велокрадіжок, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.  Злодій знову постане перед судом.

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