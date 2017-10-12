У Тернополі спіймали серійного велозлодія

12/10/2017 Розмір тексту:

Чергову крадіжку майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 37-річному мешканцю обласного центру. Чоловік викрав зі сходової клітки багатоповерхівки велосипед.

Раніше судимий за майнові злочини мешканець Тернополя на шлях виправлення не став, а продовжив свої незаконні заробітки, повідомляють у поліції. Об’єктом злочину обрав двоколісник, який, до слова, крав не вперше.

Безпечний власник залишив велосипед без нагляду та без захисту, а злодій поспішив цим скористатися. Однак продати не встиг, його розшукали працівники поліції.

Правоохоронці наразі перевіряють причетність підозрюваного й до інших велокрадіжок, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Злодій знову постане перед судом.