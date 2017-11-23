У Тернополі спіймали сепаратиста, який працював на російські спецслужби. ВІДЕО

23/11/2017 Розмір тексту:

Співробітники Служби безпеки України у листопаді припинили діяльність трьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах, які розміщували матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб.

Під час реалізації комплексу заходів із забезпечення інформаційної безпеки країни співробітники СБ України виявили нові докази використання спецслужбами РФ соціальних мереж Інтернет для шкоди державній безпеці України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність мешканців Києва, Тернополя та Черкас, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російській соціальній мережі «ВКонтакте».

Оперативники спецслужби встановили, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережі матеріали із закликами до зміни меж території України та на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».

Дії зловмисників кваліфіковані за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У рамках відкритих кримінальних проваджень співробітники СБ України вилучили у адміністраторів комп’ютери та мобільні телефони з доказами підготовки та розміщення антиукраїнських матеріалів.