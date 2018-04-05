У Тернополі спіймали наркомана “під кайфом”

04/04/2018 Розмір тексту:

Тернополянина у стані наркотичного сп’яніння піймали працівники управління протидії наркозлочинності Головного управління нацполіції краю.

Чоловік, кажуть оперативники, поводився дивно. При проведенні поверхневого огляду у нього виявили шприц з речовиною темного кольору, схожою на опій.

Як стало відомо – це житель обласного центру, 1994 року народження. Чоловік наркозалежний. Починав з марихуани, потім близько трьох років вживав важчі наркотики. Відлікувавшись у клініці від наркозалежності, знову почав колотися. Тернополянин каже, що шприц з опієм купив для власного використання. Він вину визнав.

Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.