У Тернополі спіймали наркодилера

10/02/2017 Розмір тексту:

У ході проведення оперативно-профілактичних заходів на території Тернопільській області правоохоронці піймали торговця наркотичною речовиною.

За словами заступника начальника управління карного розшуку кримінальної поліції ГУНП Андрія Свинарчука, ще в листопаді-грудні вони отримали інформацію про те, що житель обласного центру торгує амфетаміном.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 307 частина 1 ККУ – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

У ході розслідування було прийняте рішення про оперативну закупку сировини. За один грам наркотиків тернополянин просив 500 гривень. Куплене одразу направили на експертизу. Перевірка показала, що біла речовина дійсно є амфетаміном.

Відповідно до ухвали суду, оперативники обшукали і чоловіка, і його помешкання. При собі наркоторговець мав чотири грами порошоподібної речовини білого кольору, а в квартирі знайшли ще два згортки фольги із речовиною, схожою на амфетамін.

Вилучене направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Вирішується питання про затримання підозрюваного та обрання йому міри запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації НП Тернопільської області.