У Тернополі спіймали “мажора”, який під кайфом роз’їжджав на “БМВ”

12/04/2017 0
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У ніч на 11 квітня патрульні поліцейські помітили BMW на вулиці С. Будного, який порушив ПДР.

При перевірці документів у 31-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.

На водія складено протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.6 ст. 121 КУпАП (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) та вилучено посвідчення водія, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

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