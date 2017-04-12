У Тернополі спіймали “мажора”, який під кайфом роз’їжджав на “БМВ”

12/04/2017 Розмір тексту:

У ніч на 11 квітня патрульні поліцейські помітили BMW на вулиці С. Будного, який порушив ПДР.

При перевірці документів у 31-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився.