У Тернополі спіймали квартирного злодія

13/11/2017 Розмір тексту:

Техніки на суму більше 5000 гривень викрав невідомий з помешкання жителя обласного центру. Саме з такою заявою звернувся 46-річний чоловік до працівників Тернопільського відділу поліції.

За словами потерпілого, невідома особа проникла до квартири пошкодивши вхідні двері. Як наслідок зловмисник виніс ноутбук та планшет. За допомогою потерпілий звернувся до правоохоронців.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився житель Тернополя 1979 року народження. Підозрюваний у скоєному зізнався. Викрадене поліцейські вилучили.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділ комунікації поліції Тернопільської області.