У Тернополі спіймали крадія туй
08/11/2017 0
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До Тернопільських правоохоронців надійшло повідомлення про викрадення з прибудинкової території офісу 6 дерев породи туя. Збитки оцінили у три тисячі гривень.
Крадія туй розшукали вже через добу. Ним виявився 53-річний житель обласного центру. Дерева у нього вилучили.
Чоловікові інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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