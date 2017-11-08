У Тернополі спіймали крадія туй

08/11/2017 0
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До Тернопільських правоохоронців надійшло повідомлення про викрадення з прибудинкової території офісу 6 дерев породи туя. Збитки оцінили у три тисячі гривень.

Крадія туй розшукали вже через добу. Ним виявився 53-річний житель обласного центру. Дерева у нього вилучили.

Чоловікові інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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