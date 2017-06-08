У Тернополі спіймали грабіжника, який напав на жінку

Прибувши на виклик, 40-річна жінка детально описала нападника. Інспектори передали його прикмети в орієнтування іншим екіпажам. Самі ж взялись ретельно обстежувати прилеглу територію.

На зупинці громадського транспорту, що вулиці Богдана Хмельницького , поліцейські виявили чоловіка, який підходив під орієнтування. Охоронці порядку підійшли до нього, щоб встановити особу. При поверхневій перевірці виявили, ймовірно, викрадені речі.

Заявниця його впізнала. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють в управлінні патрульної поліції.