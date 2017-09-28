Велокрадієм виявилася дівчина

28/09/2017 0
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Правоохоронці Тернопільщини викрили двох осіб причетних до крадіжок велосипедів. Жителі області залишали свої велобайки у легкодоступних місцях, чим і допомагали невідомим у скоєнні протиправного.

Працівники Бучацького відділу поліції встановили особу невідомого, який 25 вересня викрав транспорт жительки району з під’їзду багатоповерхівки. Підозрюваний 1983 року народження у скоєному зізнався. Викраде майно поліцейські вилучили.

Ще одного зловмисника впіймали поліцейські обласного центру. Ситуація аналогічна. Тернополянка залишила свій спортивний велосипед на сходовій клітці багатоповерхівки. Не врятував від крадіжки і захисний трос-замок. Протиправне вчинила жителька Тернополя. 26-річна дівчина реалізувала, а виручені кошти витратила на власні потреби.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження відповідно до частини 1, 3 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

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