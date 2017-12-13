У Тернополі спіймали дві сотні любителів теревенити по телефону за кермом

13/12/2017 Розмір тексту:

Від початку року в Тернополі патрульні оштрафували понад дві сотні водіїв, які розмовляли по телефону за кермом. Нині штраф за таке порушення сягає п’ятиста гривень. Проте найближчим часом його планують суттєво збільшити.

Користування мобільним телефоном під час водіння – звичне явище для багатьох водіїв. Деякі з них не ставляться серйозно до цього порушення.

«Часто доводиться вирішувати багато робочих питань в дорозі. Тому поки що мені важко обходитися без мобільного зв’язку під час водіння. Але стараюся це робити хоча б не на завантажені дорозі», – каже водій Ігор Моряковський.

Проте все ж таки більшість водіїв погоджується, що розмова по телефону може призвести до аварії.

«Я не раз бачив, як водії, які говорять по телефону, створюють аварійні ситуації. Тому я згоден, що за це порушення треба штрафувати», – додає водій Іван Бубчак.

За діючими правилами дорожнього руху, штраф за розмову по телефону під час водіння авто становить 425 до 510 грн., а якщо користування мобільним за кермом призвело до аварійної ситуації, сума штрафу сягає дев’ятиста гривень.

У проекті змін до правил дорожнього руху – збільшення штрафів за розмови по телефону за кермом до трьох тисяч гривень.

Софія Романська