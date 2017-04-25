У Тернополі спіймали чергового водія під кайфом

25/04/2017 Розмір тексту:

Патрульні зупинили водія у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, автомобіль Jeep Grand Cherokee, який мав ушкодження з правого боку, що свідчило про можливу причетність до ДТП, патрульні помітили 22 квітня, близько 15 години, на проспекті Злуки.

Патрульні зупинили транспортний засіб, щоб перевірити документи. Під час спілкування з 22-річним водієм у інспекторів виникла підозра, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Однак від освідування громадянин відмовився.