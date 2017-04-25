У Тернополі спіймали чергового водія під кайфом

25/04/2017 0
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Патрульні зупинили водія у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції, автомобіль Jeep Grand Cherokee, який мав ушкодження з правого боку, що свідчило про можливу причетність до ДТП, патрульні помітили 22 квітня, близько 15 години, на проспекті Злуки.

Патрульні зупинили транспортний засіб, щоб перевірити документи. Під час спілкування з 22-річним водієм у інспекторів виникла підозра, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Однак від освідування громадянин відмовився.

Під час перевірки документів та звірки номерів вузлів та агрегатів у патрульних виникла підозра, що ідентифікаційний номер рами автомобіля може бути змінений кустарним способом та табличка-ідентифікатор зміщена і закріплена не заводом-виготівником.

Відтак патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Автомобіль евакуйовано на арештмайданчик.

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