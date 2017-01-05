У Тернополі спіймали чергового таксиста “під кайфом”

05/01/2017 Розмір тексту:

Патрульні продовжують виявляти водіїв у наркотичному сп’янінні.

3 cічня, близько 2 години ночі, інспектори отримали повідомлення про те, що водій таксі, на думку громадянина, нетверезий.

Патрульні за кілька хвилин виявили вказане у зверненні Chevrolet Aveo. Автомобіль рухався по вулиці Протасевича, із порушенням ПДР. Інспектори зупинили порушника та повідомили водію причину зупинки.

Під час спілкування з водієм таксі патрульні виявили у нього ознаками наркотичного сп‘яніння. Громадянину запропонували пройти тест на стан сп’яніння в медичному закладі. Чоловік надав документи, але від перевірки на наркотичне сп’яніння категорично відмовився.

Охоронці правопорядку доставили 33-річного чоловіка до відділу поліції та склали щодо нього адміністративні матеріали за ст.130 (Керування в стані сп’яніння) та за ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, з неосвітленим номерним знаком) КУпАП.