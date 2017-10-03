У Тернополі спіймали чергового таксиста-наркомана
03/10/2017 0
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30 вересня патрульні помітили автомобіль таксі Daewoo Lanos не виконав вимогу дорожнього знаку.
При перевірці документів у 27-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду в обласному наркодиспансері він відмовився, повідомляють у патрульній поліції.
На водія складено протокол за ч.2 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.3 ст.126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).
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