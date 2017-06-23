У Тернополі спіймали чергового водія-алкорекордсмена

23/06/2017 Розмір тексту:

У нетверезого водія норма алкоголю перевищувала в 15 разів.

«Водій Mitsubishi Galant керує автомобілем у стані алкогольного сп’яніння», – таке повідомлення надійшло на службу 102 близько 20-ї години, 22 червня.

Інспектори оперативно відреагували на звернення громадянина. Автомобіль із вказаним номерним знаком вони зупинили на вулиці Замковій. При перевірці документів, у водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп`яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода, виражене тремтіння пальців рук. Охоронці порядку запропонували 30-річному чоловікові пройти освідування на місці. Водій не заперечував. Результат драгера – 2.89 % проміле алкоголю в крові, що майже в 15 разів перевищує допустиму норму.