У Тернополі спіймали банду, яка нападала на валютчиків

26/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, що впродовж жовтня 2016 – березня 2017 року нападала на громадян, які здійснювали купівлю-продаж валюти.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що троє жителів Тернопільщини з метою власного збагачення, шляхом відкритих викрадень чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, створили організовану групу, яка впродовж жовтня 2016 – березня 2017 року здійснила 3 розбійних напади у обласному центрі.

Об‘єктами уваги злочинців були, здебільшого, тернополяни, що займались купівлею – продажем валютних цінностей. Нападники по кілька днів стежили за жертвою, а потім, дочекавшись зручного моменту, раптово наносили кілька ударів в голову потерпілим, видирали сумки з грошима та утікали на автомобілі «MERCEDES Vito».

За такою схемою ними було підготовлено 5, а здійснено 3 напади. Сума викрадених коштів громадян становить понад 300 тис грн.

У березні 2017 року зловмисники були затримані правоохоронцями. На даний час, усі вони перебувають під вартою.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 186 (Грабіж, вчинений організованою групою,) ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений організованою групою) КК України.