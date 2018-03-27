У Тернополі спіймали банду грабіжників, один з яких – неповнолітній

27/03/2018 Розмір тексту:

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ч.2 ст. 187 КК України. На лаві підсудних – двоє 19-річних тернополян та 15-річний житель Львівщини.

14 лютого до поліцейських надійшло повідомлення про вчинення нападу на неповнолітнього жителя обласного центру. У 17-річного парубка зловмисники, погрожуючи ножем, відібрали мобільний телефон та деякі особисті речі.

Під час досудового розслідування було встановлено, що нападники зумисне підстерігали жертву. На злочин йшли у повному «екіпіруванні»: у балаклавах та бафах – прикриваючи обличчя, та озброєні ножем. У потерпілого вимагали спочатку гроші, та коли той запевнив, що немає, відібрали мобільний марки «Iphone 5», а з рюкзака вийняли боксерські рукавиці.

Аби безперешкодно користуватися мобільним, один з нападників став вимагати від потерпілого вказати «Icloud», інакше погрожував зарізати.

Зловмисників поліцейські затримали вже наступного дня. Двом 19-річним підозрюваним – жителям обласного центру в якості запобіжного заходу було обрано тримання під вартою, а їхньому неповнолітньому спільникові – 10-класникові з Львівщини суд обрав домашній арешт із забороною залишати житло у нічний час, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.