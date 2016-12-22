У Тернополі спіймали алкорекордсмена, який ледь тримався на ногах
20/12/2016 1
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11 нетверезих водіїв зафіксували патрульні поліцейські впродовж 17-18 грудня.
Рекордсменом серед них став водій Opel Vectrа, драгер якого показав 2, 59 проміле алкоголю в крові. А це майже у 13 разів перевищує допустиму норму. При спілкуванні з інспекторами він ледь тримався на ногах. Більше того, при перевірці документів з’ясувалося, що 19-річний водій ніколи не отримував водійського посвідчення.
На даного водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 – керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст. 126 КУпАП – керування автомобілем особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом.
Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
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Коментарі (1)
релешник20/12/2016
Якщо так,то пропонується провести Місячник перевірки про взагалі наявність водійських прав.зупинили.культурно звернулись-будьте люб’язні пред’явіть права.все.а то виходить всі порушники не вмикають поворот і всі без прав,а Ми тролимо поліцію.