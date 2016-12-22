У Тернополі спіймали алкорекордсмена, який ледь тримався на ногах

20/12/2016 Розмір тексту:

11 нетверезих водіїв зафіксували патрульні поліцейські впродовж 17-18 грудня.

Рекордсменом серед них став водій Opel Vectrа, драгер якого показав 2, 59 проміле алкоголю в крові. А це майже у 13 разів перевищує допустиму норму. При спілкуванні з інспекторами він ледь тримався на ногах. Більше того, при перевірці документів з’ясувалося, що 19-річний водій ніколи не отримував водійського посвідчення.

На даного водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 – керування у стані алкогольного сп’яніння та винесли постанову за ч.2 ст. 126 КУпАП – керування автомобілем особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.