У Тернополі спекли 100-метровий торт-вишиванку. ФОТО

04/06/2017 0
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Досягнення занесли до Національного реєстру рекордів України.

Тернополяни спекли найбільший в Україні торт-вишиванку. Його довжина склала майже 103 метри.

“Тернопіль знову підтверджує титул гастрономічної столиці України. Торт-вишиванку завдовжки 102,9 метри визнано рекордом України”, – написала у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.

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