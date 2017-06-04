У Тернополі спекли 100-метровий торт-вишиванку. ФОТО

04/06/2017 Розмір тексту:

Досягнення занесли до Національного реєстру рекордів України.

Тернополяни спекли найбільший в Україні торт-вишиванку. Його довжина склала майже 103 метри.

“Тернопіль знову підтверджує титул гастрономічної столиці України. Торт-вишиванку завдовжки 102,9 метри визнано рекордом України”, – написала у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів Лана Ветрова.