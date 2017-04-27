У Тернополі спаплюжили ще один пам’ятник
27/04/2017 0
Розмір тексту:
Вандали познущалися над пам’ятником євреям-жертвам фашизму.
Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на Асоціацію єврейських общин України.
Як видно із світлини, пам’ятник облили брудним мастилом.
Голова тернопільської організації “Єврейська община” Ігор Банзерук звернувся до всіх представників громадських організацій з проханням допомогти встановити біля пам’ятника камери спостереження.
Читайте також:
В Тернополі познущалися над пам’ятником бійцям дивізії СС “Галичина”
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...