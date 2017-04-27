У Тернополі спаплюжили ще один пам’ятник

27/04/2017 0
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Вандали познущалися над пам’ятником євреям-жертвам фашизму.

Про це інформує Depo.Хмельницький з посиланням на Асоціацію єврейських общин України.

Як видно із світлини, пам’ятник облили брудним мастилом.

Голова тернопільської організації “Єврейська община” Ігор Банзерук звернувся до всіх представників громадських організацій з проханням допомогти встановити біля пам’ятника камери спостереження.

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