У Тернополі – спалах небезпечної інфекції

03/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі оголошено про спалах кору.

Про це йдеться у рішенні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, повдіомляє TV-4.

У документі зазначено, що епідситуація із захворюваністю на кір у місті є неблагополучною. Зареєстровано 5 випадків захворювання.

На період неблагополучної ситуації прийнято рішення заборонити відвідування дошкільних та загальноосвітніх шкіл дітьми, які не мають жодного щеплення проти цього інфекційного захворювання.

Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення спільно з головними лікарями лікувально-профілактичних закладів доручено встановити кількість дітей, які не отримали жодного щеплення від кору, та забезпечити їх вакцинацію.