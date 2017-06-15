У Тернополі сьогодні працює “ревізор” від Ляшка

15/06/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у Тернополі перебуває один з вождів Радикальної партії Ляшка нардеп Ігор Мосійчук.

Про це політик сповістив у Facebook, відмітившись покладанням квітів до пам’ятника Івана Франку в центрі міста. До постаті генія теперішні квазі-радикали полюбляють “примазуватися” при кожній-ліпшій нагоді.

У Тернополі Мосійчука очікують непрості розмови з місцевими ляшкістами. За дорученням лідера він має навести порядок у місцевій організації, яку впродовж останніх років трясе від конфліктів.

Водорозділ йде між командою нардепа Чижмаря, яку уособлює бізнесмен Сергій Тарашевський, та родиною Яциковських. Непереборні протиріччя призвели до того, що обласна організація партії, яка має фракції в обласній, міській та більшості районних рад, досі не має ні повноцінного голови, ні представницького фронт-офісу. Фракцію в облраді очолює Яциковський-молодший, тоді як перший номер списку на виборах Тарашевський навіть не вступив у фракцію. “Темною плямою” обох команд є особи, які успішно колоборували з владою Януковича на місцях. Про “співпрацю” Тарашевського і Хоптяна ходять легенди, Яциковський встиг попрацювати в ті часи першим заступником голови Збаразької РДА, депутат облради Дзюбан працював головою Теребовлянської РДА, керівник обласного виконкому партії Чудик – керівником апарату Тернопільської РДА.

Зрештою, до Яциковського, який завішаний біг-бордами з символікою партії на півночі області, у Мосійчука не повинно бути претензій. Він дуже активний. Як і в столиці, основні зусилля фракції в обласному парламенті спрямовані на тролінг місцевих тимошенківців. З цим політик успішно справляється, не забуваючи при цьому регулярно “ручкатися” з обласними порошенківцями.

Натомість у Тернополі “радикали”, схоже, заплуталися у трьох соснах. У конфлікті мера з опозицією міські ляшкісти розділилися. Яциковська-мати разом зі схильним до конфліктів колишнім головою облорганізації Півтораком – в таборі мера, тоді як ще один радикал Серетний – не ходить на сесії разом порошенківцями та самопомічівцями. У “жирному” міському розкладі Серетний орієнтується на Чижмаря, Півторак – в команді Яциковських.

Очевидно, що Мосійчук спробує відновити єдність фракцій. Наразі невідомо чию сторону візьме київський гість. Однак розрухати “партійне болото” на Тернопільшині спробує. Декого навіть “потрясти” на благо партії. Інакше можуть полякати можливістю позбавлення депутатського мандата.