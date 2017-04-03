У Тернополі сьогодні оголошено піст за мир в Україні

03/04/2017 Розмір тексту:

Сотні представників різних християнських церков зібралися на Театральному майдані в обласному центрі. Вони молилися за визволення України від російського загарбника. А сьогодні, 3 квітня, оголошено міжцерковний піст за мир в Україні.

У неділю опівдні на Театральному майдані Тернополя для молитви зібралися сотні віруючих людей різних християнських конфесій. Вони вирішили разом молитися за вирішення військового конфлікту в Україні. «Ми разом молимося за визволення України від російського агресора. Оскільки ця агресія забирає спокій і мир у громадян нашої країни. На цій молитві є представники всіх християнських церков, окрім Московського патріархату. І ми хочемо всі разом просити Бога, щоб він врятував нашу країну», – відзначив архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.

Ініціативу спільної молитви підтримали у всіх регіонах України. «Бог знає все і діє по молитвах. Тому наш обов’язок сьогодні звертатися до Бога у цій напруженій ситуації. Ми об’єднуємося у цій молитві і просимо у Бога благословення для нашої країни», – додав єпископ об’єднання християн віри євангельської у Тернопільській області Володимир Терещенко.

Нагадаємо, 3 квітня Всеукраїнська рада церков оголосила днем посту і молитви за Україну.