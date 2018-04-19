У Тернополі склали присягу два десятки нових поліцейських

19/04/2018 Розмір тексту:

19 квітня лави Нацполіції краю поповнили нові працівники. 23 офіцери присягнули сумлінно служити державі та українському народові.

Усі правоохоронці пройшли первинну професійну підготовку в Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських і вже сьогодні готові приступити до служби.

На важливу подію початку професійного життя завітали рідні та друзі. Новобранців привітав заступник начальника поліції Тернопільщини Олег Ляхович.

– Вибір, який ви зробили – нелегкий, – звернувся він до винуватців урочистостей. – Ви дізнаєтеся, що таке ненормований робочий день, нічні чергування та інші навантаження. Однак по тому, як ви будете відноситися до людей, складатиметься їх враження до поліції в цілому. Тому будьте чесними і справедливими, досягайте висот у роботі.