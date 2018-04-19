У Тернополі склали присягу два десятки нових поліцейських
19 квітня лави Нацполіції краю поповнили нові працівники. 23 офіцери присягнули сумлінно служити державі та українському народові.
Усі правоохоронці пройшли первинну професійну підготовку в Житомирському навчальному центрі підготовки поліцейських і вже сьогодні готові приступити до служби.
На важливу подію початку професійного життя завітали рідні та друзі. Новобранців привітав заступник начальника поліції Тернопільщини Олег Ляхович.
– Вибір, який ви зробили – нелегкий, – звернувся він до винуватців урочистостей. – Ви дізнаєтеся, що таке ненормований робочий день, нічні чергування та інші навантаження. Однак по тому, як ви будете відноситися до людей, складатиметься їх враження до поліції в цілому. Тому будьте чесними і справедливими, досягайте висот у роботі.
Напутні слова молодим кадрам висловив і Голова обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС Григорій Головатий.
– Ви обличчя українського народу, пам`ятайте, про це. Хочу привітати вас з сьогоднішнім днем і побажати вам з гідністю віддано нести звання поліцейського.
Вже сьогодні поліцейські-початківці приступлять до виконання службових обов`язків у відділах та відділеннях поліції області, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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