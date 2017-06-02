У Тернополі скандал з громадським бюджетом. Завели “кримінал”

02/06/2017 0
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Нацполіція завела кримінальне провадження за фактом втручання у хід голосування за проекти для Громадського бюджету.

Реалізація «Громадського бюджету» Тернополя завершилася грандіозним скандалом. Кіберполіція перевіряє факти про вплив учасників Номінаційного комітету (конкурсної комісії з визначення переможців) на хід голосування з обрання громадських проектів, які мали фінансуватися з міського бюджету Тернополя.

Голову Номінаційного комітету – депутата міськради від “Самопомочі” Назара Зелінку вже викликали на допит.

Розслідування йде по частині 2 статті 361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку». Дані про порушення кримінальної справи занесені в реєсстр ЄРДР 11 травня 2017 року.

Нагадаємо, що група міських депутатів активно піарилися на темі громадського голосування.

До речі, серед проектів, які перемогли, виділяються проекти з округів, які представляють ці депутати.

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