У Тернополі шматок білборду впав на тротуар. ФОТО

26/04/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Прикрий випадок трапився на перехресті вулиць Макаренка – Кривоноса.

Про це йдеться на сторінці тернополянина Віктора Генсерука у мережі “Facebook”.

“Надійні” рекламні конструкції вул. Макаренка-Кривоноса. Та частина що впала дуже важка – особисто підняти не зміг. Добре, що ніхто не постраждав. Через трохи відвалиться ще половина. Цю інформацію повідомив керівник управління стратегічного розвитку міста ТМР Юрій Дейнека”.

Джерело: 0352.ua

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,459 / 9.62m