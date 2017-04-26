У Тернополі шматок білборду впав на тротуар. ФОТО

26/04/2017 Розмір тексту:

Прикрий випадок трапився на перехресті вулиць Макаренка – Кривоноса.

Про це йдеться на сторінці тернополянина Віктора Генсерука у мережі “Facebook”.

“Надійні” рекламні конструкції вул. Макаренка-Кривоноса. Та частина що впала дуже важка – особисто підняти не зміг. Добре, що ніхто не постраждав. Через трохи відвалиться ще половина. Цю інформацію повідомив керівник управління стратегічного розвитку міста ТМР Юрій Дейнека”.

Джерело: 0352.ua