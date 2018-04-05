У Тернополі щодня крадуть по кілька велосипедів

05/04/2018 Розмір тексту:

Чи не щодня в оперативних поліцейських зведеннях є повідомлення про викрадення велосипедів. Злодії облюбували цей вид транспорту, насамперед, через безпечність його власників, адже тернополяни й надалі залишають двоколісники на сходових клітках, в сушильних приміщеннях, підвалах.

До правоохоронців Тернопільського відділу поліції із заявою звернулася жителька обласного центру, котра одного ранку просто не застала свого велосипеда на сходовій клітці. Жінка розповіла, що майже весь час двоколісник зберігала у загальному коридорі, пристебнувши його до перил велозамком. Що злодії легко зламують подібні затвори чула, але була впевнена – її омине. Не оминуло.

Таких історій, зі слів поліцейських, – щодня по декілька. Люди розуміють і знають про те, що небезпечно зберігати велотранспорт у місцях загального користування, проте сподіваються, що з ними прикрих історій не трапиться.

Правоохоронці вкотре застерігають: ніколи не залишайте свій “велик” без нагляду.

Якщо ви переконані, що, пристебнувши велосипед замком, вбережете від злодіїв, – помиляєтеся. Немає таких замків, які б не можна було відкрити чи зламати. Думка про те, що ваш двоколісник старий і дешевий, а тому нікому не потрібен, – теж міф. Саме старі й недорогі байки є основною здобиччю велосипедних злодіїв. Якщо зберігаєте свій двоколісник в підвалі, сушильному приміщенні або загальному коридорі – це теж ризик.

Захистити велосипед від крадіжки можна тільки одним способом – тримати його завжди перед очима, наголошують у поліції.