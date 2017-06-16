У Тернополі ще одна пара одружилася за добу. ФОТО

16/06/2017 Розмір тексту:

Проект «Шлюб за добу» набуває популярності у Тернополі. Одружитися за 24 години вирішила ще одна пара. Загалом за п’ять місяців цією можливістю скористалося більше ста двадцяти наречених.

Андрій та Ірина Берекети вчора подали заяву про реєстрацію шлюбу, а сьогодні вони вже чоловік і дружина.

«Не хотіли чекати, хотіли, щоб це все було швидше, швидше стати молодою сім’єю. Знайомі два роки, працювали поряд. Проходили весь час повз один одного, познайомилися і так почалися наші стосунки. А для чого тягнути цей місяць формальностей? Чому нас мають обмежувати, коли ми хочемо одружитися. І тому ми вирішили скористатися цією послугою», – розповідають наречені.

За п’ять місяців у Тернополі було укладено понад тисячу двісті шлюбів, десять відсотків пар від цієї кількості скористалися проектом «Шлюб за добу».

«Було два РАГСи міський і районний, які шляхом злиття реорганізувалися у Тернопільський міськрайонний відділ. Тому працівники мали деякі технічні проблеми також з пілотними проектами були мінімальні проблеми. Зараз все відлагоджено, ви можете будь-коли подати заяву. Думаю, умови для реєстрації цивільного стану треба і далі поліпшувати», – каже начальник Тернопільського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції в Тернопільській області Людмила Гурська.

Також серед нововведень – подання заяви через Інтернет.

Софія Романська