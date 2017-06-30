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У Тернополі рибалки з різних областей змагатимуться за Кубок міського голови
30/06/2017 0
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1 та 2 липня на гребному каналі тернопільського ставу пройдуть змагання з вилову риби на фідер. Переможець отримає Кубок міського голови, медалі та цінні подарунки.
Реєстрація учасників змагань розпочнеться 1 липня з 6.00 год., а змагання триватимуть з 9.00 год. до 14.00 год. У неділю, 2 липня старт змагань о 8.00 год. О 14.00 год. відбудеться офіційне нагородження переможців.
Зазначимо, що Кубок міського голови у змаганні з вилову риби на фідер вже став традиційним. Цьогоріч очікується понад 20 команд з Івано-Франківську, Львова, Чернівців, Тернополя та інших міст. Переможців визначатимуть в особистому та командному заліку.
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