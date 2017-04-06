У Тернополі рятувальники зняли з даху 11-річну дівчинку. ФОТО

06/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі рятувальники допомогли дитині, що стала заручницею власної необачності.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 5 квітня о 16:48 черговим караулом 2-ї державної-пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області знято з даху, над входом до під’їзду будинку на вул. Дружби, 13 в м.Тернопіль неповнолітню місцеву жительку, 2006 року народження.

Як вдалось встановити, вона дісталася туди, аби далі потрапити через відчинену кватирку до помешкання, на другому поверсі та з середини відчинити двері квартири. Діяла на прохання подруги, яка без ключів самотужки не могла потрапити до дому. Видершись по газовій трубі на дашок, над входом до під’їзду, дівчинка злякалась висоти, яка становила близько 4-х метрів та облишила будь-які спроби подальших дій. Самостійно спуститись до долу вона теж не могла, тож опинилась у своєрідній пастці, ставши заручницею власної необачності.

На допомогу прийшли рятувальники. Відчинивши вікно сходової клітки під’їзду вони звільнили дитину.